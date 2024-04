Nuovi spazi verdi finanziati dal PNRR a Catania e provincia: ecco dove

Il finanziamento di 5 milioni di euro ha riguardato le zone della città metropolitana di Catania. Ecco quali sono.

La città metropolitana di Catania da oggi può godere di nuovi spazi verdi finanziati con i fondi del PNNR e approvati dal Ministero della Transizione Ecologica. L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita delle persone e la lotta al cambiamento climatico. Il finanziamento consisteva in 5 milioni di euro per la riforestazione urbana e periurbana.

Gli interventi sul territorio hanno riguardato la periferia di Librino, l’Oasi del Simeto e la città di Paternò. Nel popoloso quartiere catanese, centinaia di piantine sono state piantate in 12 ettari di terreno fino a quel momento incolto.

I progetti rivolti all’area dell’Oasi del Simeto, invece, riguardano la coltivazione e la cura di 35 ettari e ulteriori 11. È stato stabilito che per ogni ettaro cresceranno 1000 piantine e tra il 10 e il 30% di arbusti, capaci di vivere e adattarsi al territorio.

Per quanto riguarda Paternò, sono state piantate 6780 piante per 6,78 ettari di terreno. Si stima che nel corso di alcuni un intervento simile possa portare alla creazione di nuove aree verdi per la cittadinanza.

“Piantare alberi è un investimento sul futuro e sono certo che tutti i cittadini contribuiranno alla salvaguardia delle giovani piantine”, ha dichiarato il sindaco di Catania Enrico Trantino. “Esse crescendo anno dopo contribuiranno ad arricchire il nostro patrimonio ambientale e fin da adesso sono un dono che lasciamo in eredità ai nostri figli e nipoti“.