Bollette aumentano da ottobre: rincari su luce e gas

Aumento bollette da ottobre in poi: nonostante questo, Arera conferma che le famiglie, in ogni caso, risparmieranno rispetto all'anno precedente.

Le bollette tornano ad aumentare. Finisce un lungo periodo di ribassi per l’elettricità, durato da aprile a giugno dell’anno corrente, e per il gas, la cui durata è da situarsi invece tra aprile e settembre. I prezzi delle bollette dunque “rimbalzano”, e tornano quasi a come erano prima del “periodo buio” italiano, quello del lockdown causato dal Covid-19.

Secondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ad ottobre ci si dovrà aspettare una bolletta dell’elettricità pari al 15,6% in più; per il gas, invece, il rincaro dovrebbe situarsi al +11,4%. In ogni caso, le famiglie beneficeranno di un risparmio di circa 207 euro annui, rispetto ai versamenti effettuati nel 2019.

Arera, tenendo in conto le spese delle cosiddette “famiglie tipo”, ha calcolato che per l’elettricità, nel 2020, si spenderanno circa 485 euro, -13,2% rispetto a quanto pagato nel 2019 (circa 74 euro in meno). I versamenti effettuati per i pagamenti della bolletta del gas, invece, ammonteranno a circa 975 euro nel 2020: circa -12% rispetto a quanto versato nel 2019 (circa 133 euro in meno).

L’aumento delle bollette non è però da vedersi in modo del tutto negativo: il Belpaese, infatti, esce da un lungo e difficile periodo, caratterizzato dal crollo dei prezzi nei mercati energetici all’ingrosso. Negli ultimi mesi, invece, le quotazioni nei mercati all’ingrosso sono tornate a salire. Questa ripresa dei consumi di energia dà dunque la conferma finale: il Paese è ripartito.