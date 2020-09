CALCIO CATANIA – Un gladiatore per Raffaele: ufficiale l’acquisto di Tonucci in difesa

Ufficiale l'arrivo di Tonucci per il reparto arretrato di mister Raffale: arriva in prestito dalla Juve Stabia con diritto di riscatto a favore dei rossazzurri.

Nella serata di ieri, il Calcio Catania ha comunicato l’arrivo dell’esperto difensore centrale Denis Tonucci, in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia. Il centrale arretrato vanta oltre 230 presenze nella Serie B italiana, dove si è distinto anche come insolito marcatore, collezionando 12 reti di cui alcune di notevole fattura.

Esperienza anche in Francia con la maglia dell’Ajaccio, capitale della Corsica, dove ha anche avuto l’onore e l’onere di affrontare sul campo giocatori dal calibro di Zlatan Ibrahimovic ed Edinson Cavani, oltre che aver indossato la maglia dell’Italia under 20.

Questo il comunicato della società rossazzurra, in merito all’arrivo del neo difensore:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Tonucci, nato a Pesaro il 6 settembre 1988. Il difensore centrale marchigiano, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, vanta ben 231 presenze in Serie B, sommate dal 2006 al 2020, impreziosite da 12 reti e collezionate con le maglie della stessa formazione romagnola (con la quale ha conquistato anche una promozione tra i cadetti nel 2009), del Piacenza, del Vicenza, del Modena, del Brescia, del Bari, del Foggia e dei gialloblù campani. Tonucci ha vissuto anche un’esperienza in Ligue 1 con l’Ajaccio ed è stato nazionale azzurro under 20“.