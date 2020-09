Niko Pandetta lancia “Revenge”: il nuovo album in uscita

Niko Pandetta lancia un nuovo album, che, come afferma, mette un punto al suo passato. Tutti i dettagli sulla nuova uscita del neomelodico catanese.

Con oltre 170 mila like e più di 250 mila seguaci su Facebook, Niko Pandetta è uno dei cantanti neomelodici più seguiti della scena musicale catanese. Le sue canzoni hanno milioni di ascolti su Spotify e YouTube, a testimonianza della popolarità del personaggio. L’autore di pezzi come “Tutte e Sere”, “Piensame Ancora” e di featured come “Le Sirene” (con Skinny) e “Spuogliete” si prepara a regalare ai suoi fan una nuova sorpresa per l’autunno.

Mancano pochi giorni, infatti, all’uscita di “Revenge”, il nuovo album del neomelodico Niko Pandetta. La data di uscita ufficiale del nuovo album dovrebbe essere l’uno ottobre, ma sono già disponibili diverse anticipazioni al riguardo, divulgate dallo stesso cantante, che ne ha pubblicato il trailer su youtube.

“Con questo album metto un punto al mio passato – dichiara nel video, a testimonianza del nuovo corso (anche musicale?) che caratterizzerà l’autore –. Ho avuto un passato turbolento, pieno di bassi, dovuto all’incoscienza di un giovane senza alcuna strada limpida davanti, le cattive influenze e la fame mi portarono a condurre uno stile di vita sbagliato, pieno di reati, che amaramente ho pagato.

Due strade divergevano nella mia vita – continua nel filmato youtube -, ed io… io scelsi quella meno battuta e questo fece la differenza”.

Nel filmato, girato in bianco e nero, (regia e montaggio di Giorgio Aceti, riprese e fotografia di Lorenzo Grasso), si vede Niko Pandetta prima in auto e poi all’interno del negozio di un tatuatore. Il cantante si fa quindi fare un tatuaggio al lato della tempia. Una scritta: Revenge, il titolo del nuovo album.

Con il nuovo disco, in uscita tra meno di una settimana, Niko Pandetta si prepara quindi a imprimere un nuovo corso alla sua carriera. La base, però, restano sempre i fedeli fan, a cui si rivolge costantemente nei diversi messaggi di affetto pubblicati sui diversi social network.