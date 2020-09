UNICT – Professioni Sanitarie: pubblicati gli elenchi degli immatricolati

L'Università di Catania ha pubblicato gli elenchi delle immatricolazioni per Professioni Sanitarie, consultabili nell'opportuna sezione sul sito e di seguito allegati.

L’Università di Catania ha pubblicato l’elenco degli immatricolati in Professioni sanitarie. Risultano immatricolati gli studenti che, designati come “ammessi” nelle graduatorie già pubblicate nella giornata di lunedì 14 settembre, hanno portato a compimento la procedura effettuando il pagamento della prima rata di 156,00 euro entro la scadenza prevista per il 21 settembre 2020. I posti non coperti entro tale data saranno considerati disponibili e messi a disposizione dei candidati presenti nelle liste di scorrimento, la cui pubblicazione è prevista entro il 25 settembre. Di seguito gli elenchi: