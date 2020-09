Pagamento pensioni ottobre 2020: il calendario con le date per il ritiro

Nuovo calendario pubblicato da Poste Italiane tramite indicazioni Inps per il ritiro delle pensioni nel mese di ottobre. Le stesse date fanno riferimento anche all'anticipo pensioni, che avverrà a fine settembre.

Nuovo calendario pubblicato da Poste Italiane per il pagamento pensioni ottobre 2020. Le date definite dall’ente sono in riferimento anche al pagamento anticipato (negli ultimi giorni di questo mese) e seguirà le norme igienico-sanitarie e anti-assembramento.

Le date sono state rese note dall’Inps e definite dall’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile. All’ordinanza è allegato anche il calendario degli anticipi di Poste Italiane, redatto insieme al nuovo calendario per il mese ottobre 2020.

Pagamento pensioni anticipate: come effettuare il ritiro

È possibile richiedere il pagamento anticipato della pensione dal prossimo venerdì 25 settembre, secondo due modalità:

Per chi è in possesso di un libretto di risparmio postale, un conto BancoPosta o una Postepay Evolution potrà richiedere il pagamento da remoto della quota; Per chi è in possesso di una carta Postamat, carta Risparmio o Postepay Evolution potrà direttamente prelevale i contanti dagli sportelli automatici Postamat.

Pagamento pensioni anticipate: il calendario

Per evitare assembramenti all’interno degli uffici postali, Poste Italiane ha stilato un calendario per chi dovrà ritirare la pensione presso gli sportelli abilitati. Esso potrà avvenire a partire dal 25 settembre 2020 e verrà suddiviso secondo la lettera iniziale del proprio cognome in anagrafe: