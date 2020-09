Referendum sul taglio dei parlamentari, vince il Sì: i dati di Catania

Referendum sul taglio dei parlamentari: il sì sembra ormai aver vinto ufficialmente. Ecco i dati della città di Catania, diffusi dal Comune.

Referendum sul taglio dei parlamentari: sembra ufficiale ormai, il Sì vince con la maggioranza dei voti favorevoli. Un risultato previsto e confermato subito dai primi exit poll dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 di oggi, lunedì 21 settembre 2020.

I primi risultati a poco più di un’ora dalla chiusura dei seggi vedevano, infatti, il Sì in vantaggio con il 69,23% contro il 30,77% del No. Adesso la percentuale del Sì si attesta intorno al 67,8%.

I risultati a Catania

Come comunicato dal Comune di Catania, nella città etnea i Sì hanno raggiunto 58857 voti pari al 73,66%. Quelli che hanno votato No sono stati invece 21046 pari 26,34%.

Nonostante l’andamento regionale generale, l’affluenza alle urne nella città etnea si attesta intorno al 40%. In generale, a livello nazionale, l’affluenza non è stata altissima e tra le regioni con maggiore affluenza, figurano quelle in cui si sono svolte in contemporanea anche le regionali: Toscana, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Liguria e Val d’Aosta.

I risultati in Sicilia

In Sicilia i “sì” al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono stati espressi dal 75,7% dei votanti mentre i no sono al 24,2%. Sono state scrutinate 5150 sezioni su 5300. Nella provincia di Caltanissetta la percentuale dei si’ sale al 79,5 % e in provincia di Agrigento all’80,6%. Gli elettori chiamati alle urne erano 3.957.819. Ha votato il 35,39%, la percentuale più bassa tra le regioni. Ad Acquaviva Platani (Ag) per il sì si è espresso il 94,29% dei votanti