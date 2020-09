CALCIO CATANIA – Ecco il calendario della stagione 2020/2021

Calcio Catania: sorteggiato anche il calendario della Serie C che si appresta a partire nelle prossime settimane, dando avvio alla stagione 2020/2021.

Calcio Catania: con il sorteggio dei calendari della Serie C prende forma il campionato della terza serie professionistica italiana, che aveva subito lo stop lo scorso marzo ed era ripreso con la disputa dei play-off e dei play-out. Si ricomincia con una nuova stagione, quella 2020/2021, ma senza tifosi almeno per il momento. Le possibili riaperture degli stadi, infatti, sono previste a ottobre e non saranno a pieno regime, ma per un numero limitato di tifosi.

Per il Catania, che riparte dopo il salvataggio in extremis, si giocherà nuovamente in Serie C, ma l’ambizione della nuova società è quella di ritornare nelle serie maggiori. Sarà un campionato duro, come sempre nel girone C della terza serie, in quanto sono presenti diverse corazzate, a cominciare dalle retrocesse Juve Stabia e Trapani, per continuare col Bari di De Laurentiis e il nuovo Palermo che è appena stato promosso dalla Serie D.

In questa nuova stagione il Catania debutta in casa, al Massimino, ospitando la Paganese il 27 settembre, e chiuderà in trasferta con una delle ripescate Foggia o Bisceglie il 25 aprile. Affronterà diversi derby, tra cui il primo col Trapani l’11 ottobre in casa e il 7 febbraio in casa dei granata. Il derby col Palermo, invece, si giocherà giorno 8 novembre in casa dei rosanero, e il 3 marzo al Massimino.

Da segnalare poi, la 6ª e 7ª giornata di andata, che vedranno il Catania affrontare in rapida successione Ternana e Bari, due delle favorite per la vittoria finale del girone.

Il calendario completo degli impegni

ANDATA

giornata 27/9 Catania – Paganese; giornata 4/10 Monopoli – Catania; giornata 7/10 Catania – Juve Stabia; giornata 11/10 Catania – Trapani; giornata 18/10 Virtus Francavilla – Catania; giornata 21/10 Catania – Ternana; giornata 25/10 Bari – Catania; giornata 1/11 Catania – Vibonese; giornata 8/11 Palermo – Catania; giornata 11/11 Catania – X giornata 15/11 Teramo – Catania; giornata 22/11 Catania – Turris; giornata 29/11 Avellin0 – Catania; giornata 6/12 Catania – Cavese; giornata 13/12 Viterbese – Catania; giornata 20/12 Potenza – Catania; giornata 23/12 Catania – Catanzaro; giornata 10/01 Casertana – Catania; giornata 17/01 Catania – Y

RITORNO

giornata 24/01 Paganese – Catania; giornata 31/01 Catania – Monopoli; giornata 3/02 Juve Stabia – Catania; giornata 7/02 Trapani – Catania; giornata 14/02 Catania – Virtus Francavilla; giornata 17/02 Ternana – Catania; giornata 21/02 Catania – Bari; giornata 28/02 Vibonese – Catania; giornata 3/03 Catania – Palermo; giornata 7/03 X – Catania; giornata 14/03 Catania – Teramo; giornata 17/03 Turris – Catania; giornata 21/03 Catania – Avellino; giornata 28/03 Cavese – Catania; giornata 3/04 Catania – Viterbese; giornata 11/04 Catania – Potenza; giornata 14/04 Catanzaro – Catania; giornata 18/04 Catania – Casertana; giornata 25/04 Y – Catania

*X e Y rappresentano le neo ripescate Foggia e Bisceglie.