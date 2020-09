ASP di Trapani assume: pubblicato bando di concorso

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato presso l'ASP di Trapani.

L’ASP di Trapani ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di tre dirigenti amministrativi a tempo pieno e indeterminato mediante l’uso di graduatorie.

Le domande di ammissione per partecipare alle procedure di selezione dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre. La documentazione necessaria per fare domanda dovrà essere presentata al rappresentante legale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

L’avviso ufficiale e la scheda di domanda sono consultabili sul sito internet dell’ASP di Trapani.