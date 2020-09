Lavoro, scomparsi 840 mila posti: metà sono under 35

I dati raccolti dall'Istat evidenziano un crollo dell'occupazione nel secondo trimestre: perduti oltre 840 mila posti di lavoro in soli tre mesi, circa la metà di questi sono under 35.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat, un’indagine sul mercato del lavoro ha evidenziato come, a causa del dilagare del rischio epidemiologico e conseguente lockdown, gli occupati sono scesi di 470 mila unità rispetto al primo trimestre e di 841 mila unità rispetto al secondo trimestre 2019: in confronto ai dati raccolti lo scorso anno, infatti, i dipendenti a termine sono diminuiti di 677 mila unità (-21,6%) mentre gli indipendenti hanno perso 219 mila unità (-4,1%) a fronte di un -3,6% dell’occupazione complessiva.

Oltre a precisare come tale crollo statistico sia dovuto prevalentemente al calo dei lavoratori a termine e degli indipendenti, l’Istat ha evidenziato che i dipendenti stabili sono aumentati su base tendenziale di 55 mila (+0,4%) ma fondamentale notare che, nel periodo considerato, era in vigore il blocco dei licenziamenti, una delle misure disposte dal governo per arginare le difficoltà derivanti direttamente dalla chiusura totale.