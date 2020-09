Coronavirus, in Italia i nuovi positivi sfiorano quota 1500: aumentano i decessi

Coronavirus: in lieve aumento, rispetto a ieri, il numero dei contagi in Italia. Preoccupa tuttavia la crescita del numero di decessi nelle ultime ore.

Coronavirus: secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della salute, i contagi in Italia sono in leggero aumento rispetto a ieri. Oggi si registrano 1.434 nuovi positivi e 14 morti in tutto. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva: sono 150, 7 in più nelle ultime 24 ore.