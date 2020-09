Pagamento pensioni: il calendario di ottobre

Pagamento pensioni di ottobre: ecco il calendario dettaglio per il ritiro con tutte le informazioni sui giorni in cui occorre recarsi presso Poste italiane.

È stato pubblicato il nuovo calendario sul pagemento pensioni previsto per il mese di ottobre, reso noto da Poste italiane. Nuovo calendario che fornisce anche le date per il pagamento in anticipo e che seguirà sempre le norme igienico-sanitarie e anti-assembramenti.

L’anticipo di ottobre

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha reso note le date dell’anticipo per il pagamento delle pensioni, secondo le direttive dall’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile. A questo segue anche il calendario degli anticipi di Poste italiane, a cui segue il nuovo calendario di ottobre 2020.

A partire dal 25 settembre 2020, sarà possibile richiedere il pagamento delle pensioni in anticipo. Sarà possibile richiedere l’accredito da remoto per chi possiede un libretto di Risparmio, un conto BancoPosta e una Postepay Evolution. Invece, per chi possiede carta Postamat, carta Risparmio e Postepay Evolution potrà prelevare in contanti dagli sportelli automatici di Postamat.

Pagamento pensioni ottobre 2020: il calendario per il ritiro

Chi, invece, dovrà ritirare le proprie pensioni dal proprio ufficio postale di riferimento dovrà rispettare le turnazioni fornite dal nuovo calendario pubblicato da Poste Italiane. Turni che sono stati definiti in base alle norme anti-Covid vigenti, secondo lo stato d’emergenza che è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici postali e tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori e clienti, per il ritiro delle pensioni si dovrà seguire l’ordine alfabetico. Il ritiro del pagamento delle pensioni partirà il 25 settembre 2020 e si suddividerà – secondo le predisposizioni dell’Inps – nel seguente modo:

Cognomi dalla A alla B: giovedì 25 settembre ;

; Cognomi dalla C alla D: venerdì 26 settembre ;

; Cognomi dalla E alla K: sabato 27 settembre ;

; Cognomi dalla L alla O: lunedì 29 settembre ;

; Cognomi dalla P alla R: martedì 30 settembre ;

; Cognomi dalla S alla Z: mercoledì 1° ottobre.

Sarà, invece, possibile ritirare la propria pensione in banca esclusivamente a partire dal 1° ottobre 2020.