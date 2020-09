UNICT – Numero programmato: al via la pubblicazione delle graduatorie

Prevista per oggi la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi ai corsi a numero programmato dell'Università di Catania. Gli ammessi dovranno poi completare la procedura di immatricolazione.

Al via la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi ai corsi a numero programmato locale dell’Università di Catania. Quella di oggi è una data decisiva per tanti che sperano di entrare e per molti che hanno deciso di restare in Sicilia, proprio a causa dell’emergenza sanitaria.

Quest’anno le modalità di ammissione ai corsi sono state differenti rispetto agli anni precedenti: non si è tenuto alcun test d’ammissione, ma le graduatorie sono state formulate tenendo conto del voto di diploma dei candidati.

I candidati che risultano ammessi, secondo le graduatorie, devono completare la propria domanda di immatricolazione. È necessario, infatti, pagare la prima rata che ammonta a 156 euro entro il 10 settembre 2020.

Dal Portale Studenti:

selezionare la voce “Immatricolazione”;

selezionare il “corso di studio di interesse”;

compilare i campi specificati;

inserire il Valore ISEE 2020;

stampare il modulo di versamento di 156 euro.

Pagamento quota fissa

“Trascorsa un’ora dall’emissione del promemoria di versamento – si legge sul sito dell’Università di Catania – è possibile effettuare il pagamento utilizzare il sistema pagoPA@: attraverso il “Portale dei Pagamenti pagoPA@ dell’Università di Catania”; basta inserire il Codice Fiscale e il codice IUV (Identificativo Univoco Versamento, presente nel promemoria di versamento) e seguire le istruzioni”.