Catania, oltre 2 milioni di euro per la messa in sicurezza di 7 asili nido

La giunta comunale presieduta da Roberto Bonaccorsi ha varato un piano di interventi di riqualificazione finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio di sette edifici che ospitano sette asili nido dell’infanzia da 0 a 3 anni, per migliorare significativamente il target qualitativo delle infrastrutture destinate alla didattica di base, con conseguenti benefici per gli studenti, gli insegnanti e i lavoratori che giornalmente li frequentano.

La delibera che ha approvato i progetti esecutivi da mandare in gara, per un investimento di 2,992 milioni di euro dei fondi comunitari del Patto per Catania, è stata proposta congiuntamente dagli assessori alle politiche comunitarie e alle manutenzioni, Sergio Parisi e Pippo Arcidiacono, al fine di avviare al più presto le procedure per l’esecuzione dei lavori.

Interessati agli interventi di prevenzione antincendio sono 7 asili nido della città, da riqualificare e mettere in sicurezza secondo le più recenti norme di tutela dell’agibilità antisismica delle strutture pubbliche.

Asili Nido interessati ai progetti di messa in sicurezza: