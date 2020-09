Wizzair, da ottobre voli da Catania a Milano a 9,99 euro

Wizzair annuncia una novità che agevolerà gli spostamenti dalla Sicilia alla penisola.

Visto l’incremento delle domande di voli – in compenso alla diminuzione dei posti in aereo in ragione della normativa anti-Covid – la compagnia aerea Wizzair porta buone nuove, soprattutto per chi, dalla Sicilia, e specialmente da Catania, ha esigenza di raggiungere la penisola in tempi brevi, senza però andare incontro a spese eccessive per un biglietto aereo.

Wizzair ha infatti annunciato che dall’1 ottobre decolleranno due voli diretti al giorno tra Catania e Milano Malpensa, con prezzi a partire da 9,99 euro, così da non limitare la possibilità di spostamento degli isolani con dei biglietti aerei dal costo inaccessibile.