Inizio scuola in Sicilia, Musumeci: “Si parte il 14 settembre, ma con possibilità di rinvio”

“Le scuole in Sicilia apriranno il 14 di settembre, ma diamo la facoltà ai responsabili di istituto, se non ci fossero le condizioni, di poter spostare l’apertura al 24 settembre”, ha spiegato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla trasmissione Quarta Repubblica in merito all’inizio scuola in Sicilia.

In una nota diffusa dal Comitato tecnico scientifico in merito all’uso delle mascherine : “È solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate. L’apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte”.