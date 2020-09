Amazon, a settembre una settimana di sconti: le offerte

Offerte imperdibili per acquistare ogni tipo di prodotto. Amazon lancia l'evento iniziato ieri e che si concluderà il 7 settembre. Tutti i dettagli.

A partire dal 31 Agosto, Amazon lancia le offerte di settembre: per 8 giorni i clienti Amazon potranno accaparrarsi gli oggetti del desiderio a prezzi stracciati. L’evento è cominciato alle ore 00:01 del 31 Agosto e si concluderà il 7 settembre alle 23:59. I clienti troveranno quotidianamente miglia di offerte vantaggiose a prezzi stracciati. Ecco i dettagli dell’offerte.

Compra tutto

L’Evento proposto da Amazon rappresenta una bella opportunità per acquistare gli oggetti che più si amano (e quelli che vengono acquistati per “caso”) con un vantaggio molto conveniente. Andando direttamente sul sito è possibile rintracciare le sezioni “offerte lampo, dispositivi amazon, offerte a meno di 20 euro, cellulari e accessori, casa e cucina, salute e cura della persona, sport, fitness e accessori, fai da te, abbigliamento, scarpe e borse“. Insomma, una varietà di sezioni da far gola a chiunque voglia concedersi il lusso di un acquisto vantaggioso.

Se c’è bisogno di fare una pulizia generale a casa, dopo le vacanze estive ed avete bisogno degli strumenti giusti, è possibile acquistare la Bissell Icon Aspirapolvere 3-in-1 Senza Fili a soli 189, 99 euro e l’Aspirapolvere Proscenic con uno sconto lampo a 149,25 euro. E perché non ascoltare qualche canzone muovendosi per casa grazie alle Cuffie Bluetooth SoundCore a 34,99 euro, oppure le Sennheiser Momentum Auricolari, Bluetooth 4.2, Supporto Codec AAC, Supporto Qualcomm APT-X, Edizione Speciale rosso/nero a soli 79,99 euro, con un super sconto del 60% sul prezzo originale

Dopo aver pulito casa, perché non acquistare un forno a microonde? Un Candy Forno microonde con grill e app Cook in offerta a 79,99 euro. E perché non acquistare un set di pentole che in casa servono di sicuro: Moneta Etnea Batteria Essential set da 6 pezzi, 2 padelle pentolino, pentola grande 2 manici e coperchi con bordo in silicone è in offerta a 56,99 euro. Offerta anche per acquistare il Philips Rasoio Elettrico Serie 9000 Wet & Dry con Lame di Precisione V-Track e Tecnologia Contour Detect con un risparmio di ben il 40% sul prezzo originale.

Offerte lampo e del giorno

Non ci saranno solamente le offerte del giorno disponibili sino alla fine dell’evento, ma vi saranno anche delle offerte lampo su prodotti acquistabili a prezzo scontato in quantità limitata, con nuove offerte ogni cinque minuti. I clienti Amazon Prime, anche chi sta usufruendo del periodo di prova di 30 giorni, scoprirà 30 minuti prima tutte le Offerte lampo.

Ecco qualche offerta lampo disponibile oggi:

McAfee Total Protection 2019 5 Dispositivi Abbonamento di 1 anno : 16,99 euro

Tecnoware Powerbank Wireless 10.000 mAH a 21,49

Juning Ciotola in Acciaio Inox Set di 5 a 23,99

Diverse sono anche le offerte a meno di 20 euro. Tramite l’app di Amazon, si può, oltre ad acquistare facilmente in ogni momento, attivare la funzione “Segui questa offerta”, per non perdere di vista le offerte preferite. È possibile, inoltre, tenere la traccia degli ordini, sapere quando sarà consegnato un pacco ed utilizzare la funzione di ricerca attraverso la fotocamera del cellulare scansionando il prodotto, il logo o codice a barre con la app, per reperire senza sforzo e con comodità gli articoli di Amazon.