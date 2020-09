Ryanair, offerte per volare a settembre e ottobre: ecco dove

Offerte Ryanair per settembre e ottobre: la compagnia low-cost irlandese lancia un'altra offerta super conveniente per chi ha voglia di un viaggio.

Ryanair lancia un’offerta per voli scontati a settembre e ottobre. Per prenotare, però, non rimane molto tempo: sul sito web della compagnia, i viaggiatori sono messi in guardia. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità ed è necessario prenotare entro il 9 settembre 2020. Il periodo per cui si potrà usufruire delle offerte va, invece, dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Voli da 9,99 euro

Si tratta dell’ultimissima offerta proposta dalla compagnia irlandese low-cost che, nell’ultimo periodo, ha subito non poche critiche a causa di ripetute cancellazioni a causa dell’emergenza sanitaria in corso a livello mondiale. L’offerta di questi giorni mette a disposizioni voli a partire da un minimo di 9,99 euro per volare dall’Italia a tutto il resto dell’Europa.

Da e per Catania

Anche lo scalo etneo è coinvolto. Sono numerose, infatti, le offerte da e per l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Voli scontati si possono prenotare da Milano Bergamo, da Milano Malpensa, da Roma Fiumicino, da Bologna e da Cagliari. Mentre da Catania si può volare, a prezzi scontati, verso l’Italia, l’Ungheria, la Polonia, la Grecia, l’Olanda, il Belgio e l’Ucraina. Ecco la tabella: