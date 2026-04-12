Il fine settimana e l’inizio della prossima settimana saranno caratterizzati da una forte instabilità meteorologica che colpirà in particolar modo i collegamenti autostradali della Sicilia orientale e tirrenica. Autostrade Siciliane ha diramato un avviso sui canali social segnalando condizioni avverse per le giornate di oggi, domenica 12 aprile, e domani, lunedì 13 aprile.

Le tratte maggiormente interessate sono la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, dove si prevedono forti raffiche di vento che potrebbero compromettere la stabilità dei veicoli in transito.

La situazione meteo nel dettaglio

Il peggioramento è causato da un afflusso di correnti instabili che sta generando una marcata ventilazione dai quadranti settentrionali e orientali.

A20 Messina-Palermo: iventi di burrasca colpiranno soprattutto i tratti esposti della costa tirrenica. Particolare attenzione va prestata sui viadotti, spesso soggetti a raffiche laterali improvvise.

A18 Messina-Catania: sul versante ionico, il vento sarà accompagnato da un aumento del moto ondoso e da possibili piovaschi sparsi, rendendo l’asfalto viscido e riducendo la visibilità.