Amazon lancia Halo, il nuovo fitness band senza schermo: tutte le novità

Amazon lancia un nuovo band sul mercato: si chiama Halo e promette di entrare in competizione diretta e agguerrita coi concorrenti. Ecco tutte le novità al riguardo.

Nuova fascia per il fitness immessa sul mercato. Questa volta a lanciare un proprio strumento per monitorare la propria attività fisica e migliorare il proprio stato psico-motorio ci pensa Amazon con Halo. Halo è un fitness band piuttosto innovativo rispetto ai tanti circolanti sul mercato. La prima cosa che salta all’occhio dell’acquirente è l’assenza di uno schermo che non permette l’interazione diretta con lo strumento ma solo tramite apposita app scaricabile sul proprio dispositivo. Seconda cosa è il prezzo, di fascia sicuramente medio alta: 99,99 dollari, accessibile inizialmente solo su invito per alcuni utenti al prezzo di 64,99 dollari. Ma cos’ha di nuovo la smart band pensata da Amazon? Ecco le principali novità.

Funzionalità innovative

Halo non si limita soltanto al monitoraggio della propria attività fisica, ma permette anche il calcolo dei battiti cardiaci e del sonno, la misurazione del grasso corporeo e addirittura la valutazione del tono di voce, con il quale sarà capace di determinare lo stato del proprio umore. Sarà anche possibile accedere ad altre funzionalità con una spesa di 3,99 dollari al mese, che permetteranno di attuare esercizi volti a migliorare le proprie abitudini ed il proprio stile di vita.

Design semplice ma rivoluzionario

Una sola, unica fascia, che cinge il polso, ma comunque rivoluzionaria. A questa è infatti collegato un modulo-sensore dotato di un accelerometro, un sensore della temperatura, un sensore di frequenza cardiaca, due microfoni, una luce LED ed un tasto per attivare o disattivare i microfoni. Questi ultimi sono utili per la valutazione dell’umore, come spiegato prima. Alcuni degli umori considerati sono: fiducioso, euforico, esitante, annoiato, dispiaciuto, felice, preoccupato, confuso e romantico.

Altre funzioni

Body composition. Questo il nome di una delle altre funzionalità interessanti presenti in Halo. Grazie alla fotocamera del proprio smartphone è possibile effettuare una scansione 3D del proprio corpo al fine di determinare lo spessore del proprio grasso corporeo.

Halo può inoltre rivelare automaticamente attività come la camminata e la corsa, mentre altre attività fisiche possono essere impostate dall’app. La fascia distingue tra attività intensa, moderata e leggere e in base a quello stabilisce un punteggio.

Infine sono da considerare i Labs, ovvero sfide mensili o settimanali studiate per invogliare l’utente a migliorare il proprio stile di vita.