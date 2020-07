Amazon Prime per studenti: 90 giorni gratis e buono di 10€ per i nuovi iscritti

Il colosso dell'e-commerce regala 10€ ai nuovi abbonati di Amazon Prime Student: ecco quali sono i vantaggi dell'abbonamento e come attivare lo sconto per studenti.

Amazon Prime per studenti, universitari e non, si arricchisce di un’ulteriore offerta. Si può già richiedere un comodo regalo per studenti universitari e utenti di Amazon: la nota azienda statunitense dell’e-commerce, infatti, ha deciso di regalare 10€ di sconto ai nuovi abbonati di Amazon Prime Student, il servizio di abbonamento Prime che agevola tutti gli studenti.

Ricordiamo che con Amazon Prime per studenti si ottengono 90 giorni gratuiti per utilizzare tutti i servizi dedicati Prime, senza ulteriori costi aggiuntivi. Dopo i primi 90 giorni l’abbonamento annuale costa la metà e si può disdire in ogni momento. Con questo abbonamento si potranno avere accessi agevolati ai servizi Prime di Amazon, quali:

Twitch Prime con nuovi contenuti addizionali per i giochi più famosi di Twitch ogni mese: personaggi, skin, veicoli e molto altro.

con nuovi contenuti addizionali per i giochi più famosi di Twitch ogni mese: personaggi, skin, veicoli e molto altro. Offerte esclusive solo per gli abbonati Prime Student su una selezione di prodotti.

solo per gli abbonati Prime Student su una selezione di prodotti. Centinaia di ebook con Prime Reading , spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photo, accesso anticipato alle offerte lampo e tutto quello che è compreso nell’abbonamento Amazon Prime.

, spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photo, accesso anticipato alle offerte lampo e tutto quello che è compreso nell’abbonamento Amazon Prime. Invio rapido in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti, e in 2 giorni per molti altri milioni.

in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti, e in 2 giorni per molti altri milioni. Prime Video con serie TV e prodotti di Amazon.

con serie TV e prodotti di Amazon. Prime Music con musica illimitata e senza pubblicità.

Amazon Prime per studenti: come attivare i 10€ di sconto

Per utilizzare lo sconto regalato da Amazon, bisognerà compiere alcuni passaggi e rispettare i termini di utilizzo:

l’utente interessato dovrà iscriversi a Prime Student (cliccando sul seguente banner ↓ o clicca qui);



dopodiché, si potrà proseguire con gli acquisti: al momento del pagamento, prima di ultimarlo, bisognerà inserire il codice sconto “ STUDENT10 “, così da applicare la detrazione di 10€ dal costo complessivo dell’ordine;

“, così da applicare la detrazione di 10€ dal costo complessivo dell’ordine; inoltre, per utilizzare lo sconto bisognerà disattivare la funzione d’acquisto 1-Click.

L’offerta è valida dal 01/07/2020 alle 23:59 del 31/07/2020 ed il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto, su www.amazon.it, di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire.