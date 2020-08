Catania, sorteggiati scrutatori per Referendum: la lista dei nomi

Il Comune di Catania ha pubblicato la lista degli scrutatori per il referendum costituzionale di settembre. Di seguito, la lista dei nomi selezionati.

Catania: in vista del referendum costituzionale dei prossimi 20 e 21 settembre la commissione elettorale comunale presieduta dall’assessore Alessandro Porto e composta dai consiglieri Petralia, Ricotta e Russo, riunita in seduta pubblica, ha sorteggiato dall’albo gli scrutatori delle sezioni elettorali.

II pacchetto software Sicraweb utilizzato per il sorteggio consente, in maniera automatica mediante un algoritmo casuale e fortuito sul quale non può assolutamente influire alcun operatore, di individuare un elenco di nominativi “titolari” da attribuire ad ogni seggio elettorale, e di un ulteriore elenco di “riserve” da utilizzare in sostituzione degli scrutatori titolari nominati e che successivamente rinunciano per giustificato impedimento.

Nel rispetto delle misure di prevenzione COVID-19, i nominativi “titolari” estratti sono stati abbinati a una delle 336 sezioni elettorali che ricadono nei Municipi di appartenenza.