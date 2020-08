Ryanair, offerte di fine agosto: voli a 9,99 euro da e per Catania

Ancora biglietti a prezzi stracciati: Ryanair offre ai propri clienti di viaggiare in autunno con anche voli da e per Catania.

Ryanair riserva ai propri clienti nuove imperdibili offerte: inclusi anche i voli da e per Catania. Si precisa come l’offerta sia riservata ai mesi di settembre, ottobre e novembre (01/09/20 – 30/11/20), per i voli da Catania così come per quelli con Catania come città d’arrivo. Inoltre, è possibile usufruirne concretamente se la prenotazione della prossima vacanza viene effettuata entro la mezzanotte del 26 agosto 2020.

L’elenco reso noto dalla compagnia, vanta numerose tratte: prezzi stracciati per alcune di esse, basti pensare che un volo Catania-Budapest preveda una spesa di soli 9,99 euro.

Ryanair: offerte da Catania

Tra le tratte più convenienti, comprendenti località della nostra penisola, possiamo rintracciare la Catania-Milano (Malpensa), anche la Catania-Torino a 18,99 euro, la Catania-Cagliari e Catania-Perugia rispettivamente a 19,94euro e 21,79 euro. Inoltre, per Pisa, Roma, Venezia e Trieste il prezzo di un biglietto di sola andata oscilla attorno ai 23 euro, così come per Bologna.

Per quanto riguarda, invece, località estere spiccano per convenienza – oltre alla già citata Catania-Budapest – le tratte Catania-Rodi e Catania-Malta, di 14,99 euro e 12,99 euro. Attorno ai 20 euro i voli per Kiev e Eindhoven. Cracovia e Bruxelles vedono un prezzo poco sopra i 22 euro.