Ersu Catania: aggiornamenti su sussidi Covid, premi laurea e rimborsi alloggio

L'Ersu di Catania risponde alle domande più comuni poste dagli studenti in merito a rimborsi alloggio, sussidi straordinari COVID-19 e premi di laurea.

In questi giorni numerosi studenti dell’Università di Catania stanno provvedendo all’iscrizione al prossimo anno accademico e alla richiesta della borsa di studio per l’a.a. 2020/2021. Oltre a quest’ultima, però, sono diversi i servizi e i benefici erogati dall’Ersu Catania e, anche a causa della lunga quarantena e delle difficoltà, ad agosto, di recarsi di persona negli uffici, sono decine le mail che vengono inviate al riguardo.

In particolare, tramite il suo sito web l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario etneo ha individuato tre macro-aree di interesse per gli studenti: i sussidi straordinari riguardanti l’emergenza COVID-19 e promossi in pieno lockdown dalla Regione Siciliana; i premi di laurea e il rimborso alloggio. Di seguito si riportano le risposte dell’Ersu Catania relative ai tre benefici, così come pubblicate sul sito web.

Sussidi COVID-19

“Per quanto concerne la graduatoria sussidi straordinari Covid19: stiamo attendendo i fondi dalla Regione che non sono stati erogati al nostro Ente. Vi terremo aggiornati sull’andamento”.

Premi di laurea

Aggiornamenti per settembre-ottobre, che verranno comunicati tramite i canali istituzionali e social dell’ente.

Rimborsi alloggio

“Attendiamo indicazioni dalla Regione Sicilia per l’accredito: dopo di che opereremo celermente”.