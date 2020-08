Degrado a piazza Dante: prima parcheggio abusivo, ora invasa da sedie e rifiuti [FOTO]

L'inciviltà a Catania continua a dare il meglio di sé anche in piena stagione turistica. Ecco le immagini di una piazza Dante invasa dai rifiuti.

Quando si chiedeva la pedonalizzazione di piazza Dante, certamente cittadini e associazioni non pensavano a questo. Una piazza sporca, invasa da buste, bicchieri di plastica, rifiuti di ogni genere e sedie. Tuttavia, è proprio questo lo “spettacolo” fotografato un paio di giorni fa nella storica piazza di Catania, patrimonio artistico inestimabile e meta prediletta dai turisti.

In una foto, condivisa sul gruppo “Catania indecorosa”, si può notare come la parte destra della piazza, quella coperta dagli alberi, sia disseminata di rifiuti e sedie, forse residuo di un inopportuno picnic. Da parcheggio a luogo di bivacco, sembrerebbe non esistere proprio pace per piazza Dante, che in piena stagione turistica mostra ai visitatori il volto più indegno di Catania, l’inciviltà.