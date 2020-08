Coronavirus, in Sicilia risalgono i contagi: più della metà a Catania

L'ultimo bollettino dei positivi e dei decessi: risalgono i contagiati in Sicilia, con 45 nuovi positivi. Più della metà nella provincia di Catania.

L’ultimo bollettino del Ministero della Salute registra una risalita della curva dei contagi, nel Sud Italia e anche in Sicilia.

L’incremento dei positivi nell’Isola è facilmente visibile: dai 13 positivi della giornata di martedì 18 agosto si è passati a 45 nuovi positivi (ieri). Così la Regione siciliana tocca i 766 attuali positivi e tocca il totale di 3.838 persone contagiate. Attualmente la Sicilia conta 8 pazienti in terapia intensiva (fino al bollettino di ieri erano 6), altre 61 persone sono ricoverate e i restanti 705 positivi in isolamento domiciliare. Non si registrano decessi per la giornata di ieri, fermando il dato a 286; mentre i guariti salgono a 2.786.

Coronavirus che sembra concentrarsi più sulla parte orientale della Sicilia. Il maggior numero di nuovi contagi – più della metà – viene dalla provincia di Catania (23 nuovi positivi); mentre 10 sono a Palermo e sono migranti; poi il resto si concentra a Ragusa (7), a Messina (2) e a Siracusa, Agrigento e Trapani (quest’ultime tutte con 1 nuovo caso di Covid).