Lavoro Catania, Foot Locker assume: le offerte attive

Eccovi una panoramica delle principali offerte di lavoro a cui potersi candidare a Catania e provincia.

Agosto si caratterizza, solitamente, come il mese delle ferie. Ma passato il ferragosto le ferie finiscono e si rientra a lavoro. Per chi è ancora senza, oppure è alla prima esperienza, questa è una panoramica delle principali offerte di lavoro Catania e provincia attive al momento.

Foot Locker

Il noto brand di abbigliamento sportivo, con diversi punti vendita presenti nel territorio etneo, è alla ricerca di addetti vendita per diversi stores. All’interno del noto sito di offerte lavorative Linkedin, si trovano svariate posizioni aperte nei centri di Catania, Misterbianco e, fuori dalla provincia, Melilli (Siracusa). Il candidato o la candidata ideale, dovranno conoscere sneakers e abbigliamento, e coinvolgere i clienti avviando un dialogo con loro e aiutandoli nella scelta dei prodotti adatti alle loro esigenze.

I requisiti richiesti sono:

esperienza da 0 a 3 anni nella vendita al dettaglio;

sicuro di se e comprensione nelle esigenze o aspettative dei clienti;

completa le mansioni affidategli senza supervisione;

massima flessibilità nell’orario di lavoro, comprese le sere, i weekend e i festivi.

Per candidarsi e conoscere le varie posizioni aperte anche negli altri store presenti sul territorio italiano occorre collegarsi al sito dell’azienda nell’apposita sezione careers.

Re/Max Arteka Real Estate

Tra le altre offerte di lavoro Catania, il gruppo immobiliare Re/Max attivo nella compravendita di immobili, ricerca nuove figure da inserire all’interno della propria azienda. In particolare, si ricercano: agenti immobiliari, ingegneri, architetti, geometri o professionisti che abbiano esperienza nel settore commerciale.

I requisiti richiesti sono:

ottima capacità comunicativa;

residenza/domicilio in provincia di Catania;

dimestichezza con dispositivi digitali.

Per poter inviare la propria candidatura, contattare l’agenzia immobiliare Re/Max Arteka, oppure utilizzare il profilo Linkedin della stessa società.

Eurospin

Il gruppo di supermercati Eurospin, presente su tutto il territorio italiano ed anche a Catania, ricerca per la sede etnea un Commerciale B2B. Il candidato o la candidata dovrà avere già operato in aziende medio grandi appartenenti al settore Food e Services, ed avere una buona capacità di analisi per capire le tendenze del mercato.

I requisiti richiesti sono:

preferibilmente una laurea in materia economiche o in ingegneria gestionale;

ottima capacità di problem solving;

ottima organizzazione del lavoro;

ottima conoscenza dei sistemi informatici;

predisposizione ai rapporti interpersonali;

massima serietà e flessibilità negli orari.

Per candidarsi, collegarsi con la sezione del sito dedicata alle opportunità di lavoro, oppure tramite profilo Linkedin dell’azienda.

Infine, vi sono anche altre opportunità di lavoro Catania e provincia già attive da settimane, nonché posizioni nel resto della regione, stavolta nel settore dei concorsi pubblici.