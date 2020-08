CALCIO CATANIA – Tamponi a tutta la squadra prima del ritiro estivo

In vista dell'inizio del ritiro per iniziare la preparazione per il campionato, il mister e i giocatori della rosa del Catania sono stati sottoposti ai controlli anti-covid ed al tampone per evitare casi di contagio nella squadra.

Il Calcio Catania, dopo aver scongiurato il fallimento, riparte con una nuova società e con nuove ambizioni per la stagione calcistica 2020/2021. Ancora non si conoscono nemmeno i gironi, ma i rossazzurri dovrebbero essere confermati come gli altri anni nel girone C del campionato di Serie C. Si comincia il 27 settembre, con la prima giornata del campionato, che sarà anch’esso atipico, in quanto per i primi mesi si giocherà sicuramente a porte chiuse e senza tifosi.

Le avversarie ancora non si conoscono, bisognerà attendere la composizione dei gironi e stilare il calendario per saperne di più, ma intanto, con il raduno in vista dell’inizio del ritiro pre-campionato e con le visite mediche è iniziata ieri a Torre del Grifo, la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica 2020/21. Mister Raffaele e venticinque calciatori rossazzurri si sono sottoposti in mattinata alla prima serie di tamponi, secondo le prescrizioni del vigente protocollo sanitario che regola l’attività sportiva degli atleti professionisti durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’esito degli accertamenti diagnostici consentirà di predisporre i primi allenamenti individuali. Giovedì 20 agosto, in calendario la seconda sessione di tamponi ed i test sierologici, necessari in funzione degli allenamenti collettivi.

I 25 convocati attualmente in ritiro a Torre del Grifo sono :

Portieri

Della Valle Salvatore (2003), Furlan Jacopo (1993), Martínez Martínez Miguel Ángel (1995)

Difensori

Calapai Luca (1993), Mbende Moïse Emmanuel (1996), Noce Mario (1999), Panebianco Antonio (2001), Pino Salvatore Simone (2002), Pinto Giovanni (1991), Saporetti Lorenzo (1996), Silvestri Tommaso (1991)

Centrocampisti

Angiulli Federico (1992), Biondi Kevin (1999), Dall’Oglio Jacopo (1992), Mazzarani Andrea (1989), Mujkic Adis (2000), Salandria Francesco (1995), Vicente Bruno Leonardo (1989), Welbeck-Maseko Nana Addo (1994)

Attaccanti

Arena Alessandro (2000), Bariši Maks (1995), Curcio Alessio (1990), Curiale Davis (1987), Manneh Kalifa (1998), Rossitto Luigi (2001).