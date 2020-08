Coronavirus in Sicilia, salgono ancora i contagi: 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

L'aggiornamento quotidiano attraverso il bollettino del Ministero della Salute. I dati di oggi, giovedì 13 agosto.

Coronavirus in Sicilia

Torna a salire il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Come si evince dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi nella nostra isola a 603.

556 contagiati sono in isolamento domiciliare, mentre sono 48 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Invariato il numero dei decessi, fermo a 284. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 2818 tamponi.

I nuovi positivi sono così distribuiti per provincia:

16 a Palermo;

8 a Ragusa;

5 Siracusa;

4 a Catania;

4 e Messina;

3 a Caltanissetta;

2 ad Agrigento.

Di questi nuovi contagiati, cinque sono i migranti.

Coronavirus in Italia

Anche per il resto d’Italia i numeri del bollettino di oggi non fanno certo ben sperare, con il numero dei nuovi positivi che continua a crescere. I nuovi contagi sono 523, in deciso aumento rispetto ai 481 casi di ieri e ai 412 di martedì.

Contagi in tutte le Regioni italiane, con la sola Valle d’Aosta che rimane Covid free.