Coronavirus, festa in discoteca alla Playa di Catania: accertati 7 positivi

Continuano i controlli dopo che un ragazzo è risultato positivo al Covid a seguito di un festino alla Playa. Sono attualmente 7 i positivi registrati dall'Asp.

Coronavirus a Catania: novità sul caso festa in discoteca alla Playa di mercoledì scorso, dopo la quale un ragazzo di diciassette anni era stato trovato positivo al virus. Dopo i controlli, come riportato da LiveSicilia, sono 7 i ragazzi e le ragazze risultati positivi al virus. I controlli erano scattati immediatamente, dopo che il diciassettenne si era recato al Pronto soccorso con i sintomi del Covid.

Il bilancio, tuttavia, non è ancora definitivo. In quarantena attualmente risultano 29 persone e 57 in isolamento preventivo per contatti con il primo positivo. L’Asp continua, nel frattempo, a ricostruire la catena dei contatti.