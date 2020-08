Sicilia, amministrative 2020: 61 comuni alle urne in autunno

Le elezioni amministrative siciliane, rimandate causa Covid-19, si terranno regolarmente in autunno. Sono 61 i comuni interessati.

In Sicilia, le lezioni amministrative 2020, rinviate a causa dell’emergenza epidemiologica, si terranno definitivamente il 4 e 5 ottobre in 61 comuni. Lo prevede il decreto assessoriale 243, firmato in data 10 agosto 2020. I ballottaggi sono previsti per il 18 e per il 19 agosto.

La consultazione interesserà comuni che andavano al voto in forma ordinaria e altri che, invece, sono stati aggiunti a causa della dimissione dei sindaci. In particolare, le posizioni di Vittoria e San Biagio Platani, sciolti per mafia, sono state estrapolate. Tale scioglimento scadeva nel secondo semestre, dunque si vede necessario andare ad elezioni in un turno straordinario previsto dal 15 ottobre al 15 dicembre.

Bernadette Grasso, assessore regionale agli Enti locali, ha asserito in merito: “È stata rispettata la tabella di marcia che avevamo concordato. Le elezioni che per via dell’emergenza sanitaria hanno subito lo stop forzato, potranno svolgersi regolarmente il prossimo autunno”.