Scontro frontale scooter-auto: perde la vita un minorenne

Incidente mortale stamattina nel Catanese, dove si sarebbero scontrati un ragazzo a bordo di uno scooter e un'automobile proveniente dalla direzione opposta.

Incidente mortale a Trecastagni, dove avrebbe perso la vita un ragazzo di età inferiore ai 18 anni. Il sinistro stradale sarebbe avvenuto intorno alle 11 di stamattina, in via Cava, e ha coinvolto uno scooter, a bordo del quale si trovava il giovane, e un’autovettura.

La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale con l’auto proveniente dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane, che sarebbe stato sbalzato dal mezzo a seguito dell’impatto, non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e polizia locale si trovano sul posto per effettuare i rilievi del caso.