Meteo Catania, piogge in vista: diramata “allerta arancione”

Meteo Catania: diramata "allerta arancione" dalla protezione civile che mette in guardia dal rischio di temporali. Coinvolte la zona di Catania e del Messinese.

Meteo Catania: la Protezione Civile ha pubblicato un bollettino che mette in evidenza i prossimi cambiamenti meteorologici nell’Isola. Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 8 agosto 2020, il bollettino prevede una allerta arancione per le seguenti zone: Sicilia Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Saranno interessate, dunque, la zona di Catania e quella del Messinese dove, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, si è abbattuto un violento temporale. Per quanto riguarda il resto dell’Isola, invece, la Protezione Civile ha dichiarato “allerta gialla”.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

A dispetto dell’allerta diramata dalla Protezione Civile, le temperature dovrebbero tornare ad aumentare a partire da sabato 8 agosto 2020 e rimanere invariate per tutto il weekend. Secondo quanto riportato dal sito 3bMeteo, le temperature oscilleranno tra i 24 e i 33 gradi per le giornate di sabato e di domenica. Temporali sono previsti nelle prime ore del pomeriggio.