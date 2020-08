Vacanze 2020, le 10 spiagge più isolate d’Italia: c’è anche una siciliana

L'operatore turistico britannico loveholidays ha stilato la classifica della spiagge più isolate e remote d'Europa, ideali per una vacanza tranquilla e lontana dalla folla dei turisti. Ecco quali sono.

Per queste vacanze 2020 avete voglia di rilassarvi in tranquillità in qualche spiaggia isolata, poco conosciuta e lontana dalla folla dei turisti? Un operatore turistico britannico, analizzando le recensioni di TripAdvisor, ha stilato la classifica delle spiagge più appartate e remote d’Europa.

Anche se sembrano difficili da trovare e sembra che i turisti abbiano ormai scoperto anche i posti più remoti, di spiagge isolate ce ne sono tante ed è possibile scovarle anche in Italia e, stranamente, anche in alta stagione.

La nazione con il maggior numero di spiagge isolate è la Grecia mentre in Italia la regione più menzionata dall’operatore britannico è la Campania.

Vacanze 2020: le 10 spiagge più appartate d’Italia

La classifica stilata da loveholidays individua spiagge isolate da nord a sud Italia, comprendendo anche le Isole Eolie. Vediamo quali sono.

Bagni della Regina Giovanna, Sorrento: secondo l’operatore turistico è questa la meta più appartata d’Italia. Marina di Praia Beach. Praiano: secondo l’operatore, questa spiaggia è descritta da molti turisti come “una piccola perla nascosta, soprattutto se si vuole sfuggire alla grande folla di turisti”. Baia di Ieranto, Massa Lubrense, Napoli: viene descritta come “Appartata, ma non abbastanza da non offrire bancarelle di cibo e bevande“. Fiordo di Furore. Costiera Amalfitana, Campania: è stata descritta come faticosa da raggiungere, ma ciò fa parte del divertimento. Spiaggia dello Scario, Isola di Salina, Eolie: descritta come “un luogo mai affollato”. Porto Ferro, Sardegna occidentale: piccola e isolata, ideale se si vuole sfuggire alla folla e ottima per fare snorkeling. Chiesa di San Francesco, Convento Frati Cappuccini, Monterosso al Mare, 5 Terre, Liguria: in questo caso, il riferimento non è alla spiaggia di Monterosso, ma a un’altura dalla quale si può godere di una magnifica vista. La Secca, Maratea, Basilicata: ottima per lo snorkeling dato che l’acqua è limpidissima. Porto Rotondo, Sardegna: descritto come “un posto dove andare a riposare se avete voglia di una giornata tranquilla“. Jamaica Beach, Sirmione, Lago di Garda. L’unica meta di acqua dolce tra le top ten.

Vacanze 2020: la Grecia è il paradiso delle spiagge isolate

Dalla classifica stilata dall’operatore britannico è emerso che lo stato con il maggior numero di spiagge appartate è la Grecia. In particolare, a trionfare è Andros. La seconda in classifica, invece, è una spiaggia maltese: Mgarr-ix-Xini. Infine, per il terzo posto siamo di nuovo in Grecia dove troviamo Kimilia Beach, a Cefalonia. A seguire Dafnoudi sempre a Cefalonia , poi la cipriota Lara Beach e al sesto posto assoluto i Bagni della Regina Giovanna di Sorrento.