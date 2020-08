Concorsi pubblici: bandi per diplomati e neolaureati

Una panoramica sui bandi dei concorsi pubblici ancora attivi e non scaduti a cui poter accedere per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro.

Nonostante il mese di agosto in ambito lavorativo rappresenti il mese delle ferie, sono diversi i bandi per i concorsi pubblici a cui poter partecipare. Il lockdown dei mesi scorsi, infatti, ha rinviato diversi concorsi, facendoli slittare. E a questi se ne sono aggiunti di nuovi.

Ecco alcuni dei bandi di concorsi pubblici attivi a cui poter partecipare per essere assunti:

Concorsi pubblici: Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sicilia

L’ARPA Sicilia, ha bandito un concorso per titoli ed esami per l’assunzione di 57 nuovi collaboratori con contratto a tempo determinato e indeterminato. Le posizioni messe a concorso sono: assistente amministrativo, collaboratore amministrativo, collaboratore sanitario, assistente tecnico, autista.

Per il ruolo di assistente tecnico o collaboratore sanitario è richiesta la laurea nel settore specifico messo a concorso, oppure il diploma di indirizzo tecnico (perito chimico o industriale).

Nel ruolo di assistente amministrativo è richiesto il diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado di tipo professionale o liceale. Il ruolo di autista richiede, invece, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, oltre al possesso di una patente in corso di validità.

La domanda di partecipazione al concorso, va inviata all’indirizzo PEC dell’ARPA Sicilia entro il 31 agosto 2020.

Concorsi pubblici: Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Catania

L’INGV di Catania ha bandito un concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo determinato presso l’Osservatorio Etneo. È richiesto:

diploma di laurea in ingegneria informatica/ informatica/ matematica/ fisica.

La domanda di partecipazione va inviata in formato pdf tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec dell’INGV, entro il 27 agosto 2020. Per la selezione sono previste due prove scritte ed una prova orale.

Concorsi pubblici: Università di Messina, posti da ricercatore

L’Università di Messina bandisce due concorsi per titoli ed esami come ricercatore in vari dipartimenti del proprio ateneo. Sono richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza straniera;

diploma di laurea;

dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero;

diploma di specializzazione medica per i settori interessati.

La domanda di partecipazione si invia tramite sito internet dell’Università di Messina. Per ogni altra informazione è possibile consultare i bandi che hanno scadenza 13 agosto e 23 agosto 2020.

Concorsi pubblici: bando assunzione Forze Armate

Col Decreto Rilancio sono stati messi a concorso 4000 posti per le forze armate (carabinieri, polizia, guardia di finanza). La selezione avverrà in maniera semplificata rispetto al normale iter. Potrà avvenire anche in modalità decentrata e telematica.