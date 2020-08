Graduatorie provinciali supplenze: ultimi giorni per fare domanda

Scadrà il 6 agosto prossimo la possibilità di presentare domanda per accedere alle graduatorie provinciali supplenze. Sono già oltre 700mila le richieste.

Sono oltre 700mila le domande presentate, ad oggi, per accedere alle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Per l’esattezza, il dato aggiornato alle ore 19.00 della giornata di ieri conta 709.981 domande. La procedura è stata aperta lo scorso 22 luglio e quest’anno è stata completamente digitalizzata. 515.290 domande sono state già chiuse e inviate, mentre 194.691 sono attualmente inserite nel sistema in attesa di essere inoltrate da parte degli utenti.

I numeri sono imponenti se guardiamo anche al flusso di accessi nel sistema: oltre 752mila gli utenti che hanno fatto accesso nel sistema digitale di presentazione della domanda, per un totale di 6.9 milioni di accessi all’istanza. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23.59 del prossimo 6 agosto.

Come presentare domanda

Presentando domanda è possibile selezionare una sola provincia di interesse ma per più classi di concorso, come specificato nel decreto. Le domande vanno presentate attraverso l’applicazione Istanze on Line (POLIS) utilizzando la SPID o un’utenza valida per usufruire dei servizio del portale del Ministero con l’abilitazione per il servizio POLIS.

Selezione e fasce delle graduatorie

Dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) si attingerà sia per le supplenze annuali che per quelle fino alla fine delle attività scolastiche. A gestire la procedura saranno gli Uffici Scolastici Territoriali di livello provinciale insieme alle scuole Polo, questi ultimi di supporto ai primi per la valutazione dei titoli. Tuttavia, prima di poter attingere dalle GPS bisogna aver esaurito le GAE (Graduatorie ad Esaurimento) per la stessa classe di concorso.

Sono infine previste due fasce per le graduatorie provinciali supplenze, delle quali una sarà dedicata ai docenti abilitati all’insegnamento per le classi di concorso selezionate. Per la seconda fascia delle graduatorie, le regole cambiano riferimento al grado scolastico:

scuola infanzia e primaria : aperta a studenti iscritti terzo, quarto e quinto anno di Scienze della Formazione primaria, che possiedono le competenze del tirocinio;

: aperta a studenti iscritti terzo, quarto e quinto anno di Scienze della Formazione primaria, che possiedono le competenze del tirocinio; scuola secondaria: le graduatorie saranno aperte agli aspiranti docenti con i titoli per le classi di concorso selezionate, l’abilitazione su una classe di concorso o un grado di istruzione diverso o con un inserimento precedente nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso selezionata.

Anche per quanto riguarda il sostegno le graduatorie saranno suddivise in due fasce: