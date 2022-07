GPS, conferma dei titoli di servizio: il Ministero comunica le date utili

Si aggiornano le Graduatorie Provinciali per le Supplenze: ecco quando sarà permesso aggiornare la propria domanda per i docenti che non avevano ancora completato l'annualità di servizio.

Ottime notizie per i docenti di tutta Italia che hanno registrato i titoli utili al posizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valide dal 2022 al 2024: il Ministero dell’Istruzione ha comunicato le date utili per registrare il servizio maturato, qualora esso non fosse stato del tutto specificato al momento delle domande che, si ricordi, sono state inoltrate entro e non oltre lo scorso 31 maggio. Per inoltrare le domande sarà necessario collegarsi sul sito Polis Istanze.

Come specificato dal Ministero, “si comunica che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico, in quanto effettivamente svolti, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria”.

Potranno dunque aggiornare la propria istanza online quei docenti che “alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio“. Due settimane, dunque, per aggiornare la propria istanza: si ricordi infine che, come spiegato dallo stesso Ministero, “in caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda”.