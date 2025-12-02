Lo scorso 26 novembre si è svolta la riunione di chiusura del confronto sulla bozza di Ordinanza Ministeriale delle GPS 2026/2027-2027/2028. Dopo le modifiche apportate durante l’incontro, l’Ordinanza Ministeriale verrà ora esaminata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, prima di proseguire con l’iter procedurale previsto. Di seguito le novità.

Le novità emerse dall’aggiornamento delle GPS

Di seguito tutti gli interventi e le novità dell’ordinanza pubblicate dal FLC CGIL:

la cui istanza è stata processata in un turno di nomina informatizzato, affinché possano ricevere eventuali assegnazioni di supplenze nei turni successivi. In passato il docente la cui domanda veniva trattata dall’algoritmo senza avere come esito alcuna assegnazione era considerato “rinunciatario”. Dal prossimo anno questi docenti potranno invece partecipare ai turni successivi e quindi “essere ripescati”; al termine di ogni turno di nomina l’ufficio territoriale comunica a ciascuna scuola le classi di concorso/tipologie di posto per i quali a livello provinciale non vi sono più aspiranti che abbiano espresso quella sede. In questo modo quelle scuole potranno procedere alla nomina del supplente al 31 agosto o 30 giugno utilizzando le loro graduatorie di istituto;

Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria, in subordine all’attribuzione al personale in servizio a scuola, saranno trasmessi agli uffici scolastici per costituire aggregazioni di posti orario da assegnare a supplenza mediante le GAE o le GPS.

Tra elenchi aggiuntivi e fasce d’istituto

Tra le novità esposte vi è anche l’istituzione della GPS di seconda fascia destinata alla copertura dei posti di educazione motoria. È stato inoltre chiarito che l’inserimento negli elenchi aggiuntivi non influirà sulla posizione di chi è già presente in prima fascia. Inoltre, il completamento degli orari da GPS sarà semplificato: i docenti che, tramite la procedura informatizzata, abbiano ricevuto un incarico a orario non intero, potranno ottenere il completamento nei turni successivi con altri spezzoni, indipendentemente dal fatto che nel turno precedente ci fossero o meno posti interi non assegnati. Infine, per facile il completamento da graduatoria d’istituto per supplenza breve: il docente già in servizio su posto a orario non intero potrà ottenere un completamento anche mediante frazionamento della supplenza proposta, purché vi sia compatibilità oraria e sempre salvaguardando l’unicità dell’insegnamento nella classe di concorso o nell’attività di sostegno. Infine, rimossi anche i limiti alla partecipazione per chi non avesse ottenuto supplenze da GPS nella medesima provincia.