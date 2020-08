Coronavirus Sicilia, frenano i positivi: 3 in più, 2 nel Catanese

Coronavirus Catania: dopo i preoccupanti numeri degli scorsi giorni, in Sicilia la situazione dei contagi oggi si stabilizza. I dati del 3 agosto 2020.

Nei giorni passati in Sicilia si è registrato un nuovo incremento di positivi, in particolar modo nella provincia di Catania. Proprio nella provincia, questa mattina è stata segnalata un’hostess atterrata a Catania con la febbre, anche se il tampone è risultato negativo. I dati giornalieri, invece, segnalano rallentamenti nei numeri di positivi riscontrati.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 3 i nuovi casi di Covid-19 rispetto a ieri, di cui 2 si trovano in provincia di Catania e l’altro a Siracusa. A questi, non segnalato nel bollettino, si aggiungerebbe una paziente di Scicli, ricoverata, stando a quanto comunicato dalle autorità comunali, in “gravi condizioni”. Il numero degli attuali positivi arriva a 288, di cui 249 in isolamento domiciliare, 3 in terapia intensiva e 36 ricoverati in ospedale con sintomi. In totale sono 3.308 casi accertati dall’inizio della pandemia ad oggi. I decessi restano fermi a 283.

Rispetto agli scorsi giorni, i casi sono in diminuzione anche nelle regioni del Centro-Nord: l’Emilia Romagna ha subito un incremento di 34 nuovi casi, a seguire ci sono Lombardia con 25 positivi in più e il Lazio (15). I casi da marzo a oggi arrivano a quota 248.229 con un incremento di 159 positivi nelle ultime 24 ore. I guariti sono 200.589.