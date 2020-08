Catania, esodo da vacanze: sarà un weekend da bollino nero

I vacanzieri scaldano i motori per andare i vacanza. È previsto traffico intenso nelle giornate di sabato e domenica.

Nonostante ci sia ancora paura per il virus, sembra che la maggior parte non voglia rinunciare alle ferie di agosto. Così, durante lo scorso weekend, molti vacanzieri hanno cominciato a mettersi in marcia per raggiungere la propria meta estiva e staccare la spina per qualche giorno. Il risultato per lo scorso fine settimana è stato il bollino rosso per il traffico, ma il peggio deve ancora venire. Non solo vacanzieri si mettono in macchina per il fine settimana: anche famiglie abituali hanno contribuito ad intensificare il traffico sulle strade siciliane. La stessa Anas, per evitare file interminabili, ha disposto la rimozione dei cantieri stradali aperti che possono incidere sulla viabilità.

Proprio lo scorso fine settimana si sono verificate lunghe code, in particolar modo in provincia di Catania. Le strade prese d’assalto sono state l’uscita tangenziale ovest di Catania e l’A19 Palermo-Catania. In quest’ultimo tratto le lunghe code non si sono risparmiate, nonostante la riapertura al traffico del viadotto Himera, riconsegnato alla cittadinanza venerdì 31 luglio.

Questo fine settimana la circolazione non sarà da meno, anzi si presuppone un weekend da bollino nero. Anas monitorerà l’intensità del traffico su autostrade e tangenziali 24h su 24 dalle sale operative, usando tutti i mezzi di comunicazione e di informazione: dai social ai bollettini radio Cciss Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture, mantenendo sempre attivo il suo numero verde. Per ricevere, infatti, qualunque informazione sulla viabilità telefonicamente, è possibile contattare l’800.841.148.