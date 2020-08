Coronavirus Catania, 13 positivi a Misterbianco: gli ultimi aggiornamenti

Coronavirus Catania: gli aggiornamenti riguardanti i contagi nel Comune di Misterbianco, così come comunicati dalla Commissione Straordinaria in data odierna, 3 agosto 2020.

I casi di Coronavirus Catania continuano la loro lenta salita nel corso del weekend. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute, pubblicato ieri pomeriggio, riporta un incremento di sette casi in Sicilia, di cui sei nel Catanese. Tra i focolai di dimensioni più sostenute, oltre al capoluogo stesso, spicca il caso di Misterbianco. I positivi al COVID-19 sono, nell’ultimo avviso riguardante l’attuale situazione epidemiologica, 13. Di questi, 11 si ritrovano in isolamento domiciliare, manifestando sintomi lievi o essendo del tutto asintomatici, e 2 ricoverati in ospedale.

Per quanto riguarda i restanti soggetti del cluster di Misterbianco, sono in tutto 15 gli individui, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto. Di questi, cinque rimarranno in isolamento fino alla data della guarigione del coabitante, mentre i rimanenti n.10 permarranno in stato di isolamento fino ad esito negativo del tampone, ancora da eseguire.

I dati provengono dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità e sono stati forniti dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania. Ulteriori aggiornamenti, come si evince da un post pubblicato sui canali social del Comune di Misterbianco, verranno forniti dalla Commissione Straordinaria predisposta.