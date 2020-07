Sidra, sospensione idrica a Catania: la mappa e le vie interessate

Sidra SpA prevede per i prossimi giorni una sospensione dell'erogazione del servizio idrico. Ecco quando e la mappa delle zone interessate dal disservizio.

Sospensione dell’erogazione idrica in un’ampia zona di Catania prevista in data lunedì 3 agosto. Lo annuncia la Sidra Spa, che riconduce i disservizi a una sospensione della fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione. Come conseguenza, giorno 3 agosto 2020 alle ore 08:00 sarà sospesa l’erogazione idrica in una vasta area della città di Catania.

Per la riattivazione del servizio bisognerà attendere almeno fino a tardo pomeriggio. Tuttavia, non si esclude che a causa della normalizzazione dei parametri di esercizio in rete, che richiede tempi piuttosto lunghi, bisognerà aspettare fino a tarda serata e, in alcuni casi, anche la mattina del giorno 4.

I disagi interesseranno prevalentemente l’area centrale della città, la parte alta del quartiere di Picanello, l’area della Stazione Centrale e la zona di Cerza ma non si esclude, qualora la sospensione della fornitura di energia dovesse protrarsi oltre i tempi indicati dalla società erogatrice del servizio elettrico, che nel corso del pomeriggio e della serata si possano verificare disservizi nell’area Ognina-Rotolo-Picanello.

Disservizi idrici a Catania: le vie interessate

Area cittadina delimitata, nell’ordine, dalle vie:

Doria, Fleming, Milo, Ala, Ficarazzi, Cifali, Lago di Nicito, Rocca Romana, Orto San Clemente, Reclusorio del Lume, Santa Maddalena, San Giuliano, Crociferi, Auteri, Grimaldi, VI Aprile, Dusmet, Cristoforo Colombo, Africa, Asiago, Giacomo Leopardi, D’Annunzio, Monserrato, S. Pietro, Passo di Aci, Caronda

Area cittadina delimitata nell’ordine, dalle vie:

Vincenzo Giuffrida, Nuovalucello, G. la Rocca, Ulisse, Marotta, Macaluso, Cagnoni, Maria Gianni, Tartini, Licciardi, Wrzì, Spoto, Cagni, Sassari;

Zona Tivoli (Vie Magna Grecia, Diodoro Siculo, del Parco) e Villaggio Cucinotta;

Area individuata dalle seguenti principali vie e traverse limitrofe:

Sgroppillo, Olimpiadi, Mannino Cefaly, De Couberten, Ruggero Albanese, Angelo vasta, Lainò

Area Portuale

Area Ognina-Rotolo-Picanello

Nel corso dei lavori saranno a disposizione i servizi di emergenza e pronto intervento tramite il presidio telefonico gratuito “numero verde Sidra” 800-901755, attivo h24.

Sospensione erogazione idrica: la mappa

La mappa della zona dove verrà sospeso il servizio è visitabile all’indirizzo: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR2Ssizp0Sb-pNU1xB4CuiaPFbYn4JZzCIGbOpKoyWnbcBHF2E1W252u0MM&mid=1G7orPpsSkQ8-kP9W9c5ugXO8xtgEo95y&ll=37.52106013629265%2C15.100158500000006&z=14

Di seguito si riporta uno screenshot della zona.