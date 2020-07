Il Giro d’Italia parte dalla Sicilia: le 4 tappe nel video promozionale

The Grande Partenza from Sicily! #Giro Regione Siciliana

Il Giro d'Italia parte in Sicilia e lo fa in grande stile. Le tappe nell'Isola della grande partenza, tutte illustrate in un video.

La Sicilia sarà il punto di partenza del Giro d’Italia 2020, l’evento sportivo di ciclismo su strada arrivato alla sua 103esima edizione e che si terrà tra il 3 e il 25 ottobre 2020. Un percorso di 3.000 km che parte dall’Isola (Monreale) e si conclude a Milano. Oggi la pagina ufficiale del Giro ha omaggiato l’Isola,

Si parte quindi il 3 ottobre, proprio dalla Sicilia. La prima tappa partirà dal borgo di Monreale, città che rientra nel sito Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale dell’UNESCO, e approderà a Palermo (15 km). La seconda tappa (4 ottobre) parte da Alcamo per concludersi ad Agrigento, per un totale di 150 km da percorrere. Altri 150 km da percorrere per la terza tappa (5 ottobre) da Enna fino alla Piana Provenzana sull’Etna (Linguaglossa). La quarta ed ultima tappa siciliana si estende per 140 km e partirà da Catania e si concluderà a Villafranca Terrena.

Una grande partenza, dunque, tutta siciliana, raccontata attraverso un video della pagina ufficiale del Giro d’Italia.