Meteo Sicilia, sarà un weekend di fuoco: le previsioni

Meteo Sicilia: temperature alte per tutto il weekend: un'ondata d'aria calda arriva dal Nord Africa, portando sole e temperature da capogiro. Le previsioni.

Meteo Sicilia: le allerte della Protezione Civile per ondate di calore e rischio incendi si sono susseguite in questi giorni in riferimento alla maggior parte delle zone dell’Isola. Come preannunciato, dopo un inizio settimana mediamente caldo, questo weekend sarà letteralmente infuocato. Già dalla giornata di mercoledì 29 luglio 2020, le temperature si sono alzate significativamente, passando dai 28-29 gradi ai 32-33.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Il weekend di inizio agosto è bollente in tutta Italia e sono 10 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino. Il bollino rosso, come si legge sul sito del minsietro della Salute indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Anche il Sud d’Italia e, in particolare la Sicilia, non escluso da questa ondata di calore. Masse d’aria arrivano dal nord Africa e per la Sicilia – come riportato dal sito 3BMeteo – si aprirà una fase di assoluta stabilità atmosferica, cieli tersi e temperature in costante aumento, che si attesteranno diffusamente su valori prossimi o superiori alla soglia dei 35-38°C nelle aree interne pianeggianti entro gli ultimi giorni del mese. Caldo afoso, invece, si registrerà lungo le coste.

Meteo Catania: temperature in salita

Il meteo Catania rispetterà l’andamento generale dell’Isola: per tutto il weekend – venerdì, sabato e domenica –, le temperature si aggireranno intorno ai 27 (minima) e ai 35 gradi (massima). Queste però continueranno ad aumentare significativamente all’inizio della settimana prossima, inaugurando un agosto decisamente bollente. Tra lunedì e martedì 3 e 4 agosto, le massime sfioreranno i 40 gradi con picchi nelle ore centrali della giornata.

Secondo quanto riportato dai siti specialistici, il caldo e il cielo azzurro rimarrà costante per tutta la settimana fino a nuovi cambiamenti atmosferici.