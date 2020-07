Sbarchi in Sicilia, Musumeci: “In arrivo forze armate e nave-quarantena”

Il presidente Musumeci ha aggiornato i siciliani in merito alla situazione dell'emergenza sbarchi. Promesse dal Ministero navi-quarantena per accogliere il flusso di migranti.

Il governatore siciliano, Nello Musumeci, con una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook ha fatto comunicato l’intenzione di intervenire subito nell’emergenza sbarchi. Il consistente arrivo di migranti nelle ultime settimane, infatti, rischia di scaldare gli animi e preoccupa in merito alla possibile diffusione del virus. Ad allarmare, inoltre, sono le fughe di migranti dai centri di accoglienza e la possibilità che possano essere vettori asintomatici del Covid-19.

“Entro pochi giorni– ha scritto Musumeci- sarà garantito l’invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti e il ricorso a contingenti delle forze armate, da destinare alle aree più sensibili. Lo ha assicurato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nel corso di un colloquio telefonico in cui ho evidenziato la situazione sempre più grave determinata nell’Isola dai continui arrivi di migranti e dagli altrettanto continui tentativi di fuga dai centri di accoglienza ad essi dedicati.

Al capo del Viminale – continua il governatore – ho denunciato, ancora una volta, la insostenibile situazione nell’Isola e la preoccupazione dei sindaci e delle comunità locali la cui esasperazione rischia di creare, specie in alcune zone, tensione e allarme sociale. Ho ricevuto precise garanzie sulla presenza di navi-quarantena lungo le coste siciliane e in prossimità dell’isola di Lampedusa, oltre la presenza di contingenti militari da affiancare alle poche e stremate unità delle forze dell’ordine per evitare il ripetersi di fughe dai Centri di accoglienza. Ormai appare chiaro– conclude Musumeci nella sua nota- come in Sicilia la questione migranti sia diventata anche una questione di ordine pubblico e di salute che non può più essere sottovalutata”.