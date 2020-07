Incidente ad Aci Castello: scooter e auto si scontrano, ci sono feriti

Un brutto incidente si è verificato stamattina nel catanese: i mezzi coinvolti nello scontro sono un'auto e un motorino.

La mattina è iniziata nel peggiore dei modi in via Giacinta Pezzana, la strada con vista sul lungomare che porta verso il comune di Acicastello. Per cause ancora da chiarire, una minicar e uno scooter con a bordo due ragazzi si sono scontrati violentemente.

La potenza dell’impatto ha non solo danneggiato la parte frontale della minicar, ma ha soprattutto lasciato feriti i due ragazzi a bordo dello scooter. Il 118 è intervenuto tempestivamente, trovando questi ultimi a terra. Parrebbe, inoltre, che nell’incidente siano state coinvolte, seppur meno gravemente, altre automobili. Si tenta ora di ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato al violento scontro tra i due veicoli.

In aggiornamento…