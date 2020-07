Catania, attivato il WiFi gratuito in centro: “Internet libero servizio primario”

Attivo a partire da oggi su nove piazze del centro storico un hotspot WiFi gratuito per tutti. Ogni piazza selezionata è indicata da due cartelli che segnalano la zonaWiFi.

Catania ha il suo WiFi gratuito. A partire da oggi, nove piazze avranno l’hotspot wifi gratuito e senza password nel centro storico. Si tratta di: piazza Duomo, piazza Stesicoro, piazza Università, piazza Dante, piazza Federico di Svevia, piazza Eroi d’Ungheria, piazza Europa e piazza Roma. Queste costituiscono la prima rete attiva di hotspot wi-fi pubblici e gratuiti della città di Catania. “Un importante servizio per cittadini e turisti senza alcun costo per il Comune – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – grazie a un finanziamento comunitario che siamo riusciti a ottenere per rendere sempre più moderna la città di Catania, in linea con altre realtà europee e quella più avanzata in Sicilia.

Questa scelta è frutto anche di un confronto coi cittadini che si erano pronunciati positivamente e grazie alla Linkem siamo a riusciti a garantire nove siti di grande valenza tra cui Villa Bellini con una connessione garantita per tre anni. Ogni piazza – ha aggiunto il primo cittadino – è indicata da due cartelli che segnalano la zona wifi gratis in modo da accedere, senza password, ai servizi internet con lo smartphone o altri dispositivi, perché l’accesso alla rete va ormai considerato tra i diritti primari dell’individuo”.

Ad attivare simbolicamente la rete wi-fi gratuita, insieme al sindaco da palazzo degli elefanti, hanno partecipato anche l’assessore alla Smart City Alessandro Porto e Stefano Zacutti, Wholesale and B2B Director di Linkem: “Ringrazio i tecnici comunali dei sistemi informativi e della Linkem – ha detto Alessandro Porto, assessore con delega alla Smart City – perché sono riusciti ad approntare un servizio importante in un’area molto vasta della città con poche risorse e con indicazioni dirette ai cittadini molto utili”. Dal canto suo, Stefano Zacutti della Linkem, ha espresso soddisfazione per “la collaborazione con un’importante pubblica amministrazione come il Comune di Catania, realizzando un servizio di avanguardia in una grande realtà cittadina. Ringraziamo anche la ditta locale Mediatech, coordinata da Alessandro Lipari, per la realizzazione e la messa in opera degli impianti hot spot nelle nove piazze di Catania”.