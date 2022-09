Elezioni 2022: eletto al Senato l’ex sindaco di Catania Pogliese

Dal Comune di Catania al Senato Italiano: l'ex sindaco della città etnea Salvo Pogliese verrà a breve eletto senatore, trainato dalla vittoria quasi schiacciante dei candidati FdI.

Da Palazzo degli Elefanti a Palazzo Madama: sebbene gli scrutini non siano ancora terminati, la vittoria sembra ormai schiacciante per l’ex sindaco di Catania Salvo Pogliese, che diventerà senatore. La vittoria è dovuta a sua volta alla vittoria quasi definitiva di Nello Musumeci: con più di 30mila voti di distacco dall’avversaria appartenente al M5S, l’ex governatore appartenente alla lista di Fratelli d’Italia nel proporzionale ha in pugno l’uninominale nella provincia etnea.

Mancano ancora 14 sezioni, ma il vantaggio sugli altri partiti sembrerebbe già evidente: la seconda candidata, Carmela Bucalo, avrebbe già ottenuto l’uninominale a Messina, e sebbene la partita resti ora aperta sulle province di Caltanissetta e Trapani, la vittoria di Musumeci e Bucalo sembra ormai evidente. Una vittoria condivisa proprio con Pogliese: salendo i primi due candidati, sarà di diritto il terzo candidato a ricevere un seggio al Senato Italiano.