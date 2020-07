Stasera in TV: “Il giovane Montalbano” e “I guardiani del destino”

Non avete idea di come trascorrere la serata, ma non avete le energia e la voglia di uscire? Ecco i film in programmazione per questo lunedì sera.

Questo lunedì vi ha distrutti? Non avete voglia di uscire, perché temete di non avere le energie per affrontare la settimana? Non preoccupatevi, la programmazione televisiva di stasera accontenta proprio i gusti più disparati. Ecco, quindi, cosa vedere stasera in tv.

Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto (Rai Uno, ore 21.25): Le nozze si avvicinano, e i preparativi procedono a spron battuto. Salvo deve comprare il vestito da cerimonia e sarà Mimì a fargli da consigliere; già, purtroppo Livia in quei giorni non può essere a Vigata, e ne è assai dispiaciuta, perché presto sarà l’anniversario del giorno in cui si sono messi insieme e lei avrebbe voluto tanto festeggiarlo con Salvo.

“Finalmente la felicità” (Canale 5, ore 21.20): Benedetto, insegnante di musica toscano con un interesse quasi smodato nei confronti dei temi legati all’ecologia, apprende grazie alla popolare trasmissione televisiva “C’è posta per te” di avere una sorella, Luna, ragazza brasiliana adottata a distanza dalla madre appena morta. Trovandosi in Italia per seguire la sua professione di modella, Luna entra in contatto con la diversa realtà del nuovo fratello, che causa non pochi problemi, anche per via di un fotografo eccentrico, di un ex fidanzato onnipresente e di Sandrino, autista di pullman turistici e amico-confidente di Benedetto. A complicare ancora di più la convivenza dei due è, poi, la convinzione di Benedetto che la madre sia stata assassinata dalla famosa attrice Barbara Bouchet.

“La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone” (Italia 1, ore 21.20): La famiglia di esploratori O’Connell è ancora una volta alle prese con una mummia di 2000 anni che minaccia spietatamente il mondo. Il malvagio Imperatore cinese Drago, infatti, a causa di un sortilegio è rimasto sepolto nell’argilla con i suoi 10.000 guerrieri, un grande esercito silenzioso di terracotta, ma quando il giovane e audace Alex O’Connell risveglia il sovrano dal sonno eterno, questi decide di partire alla conquista del mondo con questo suo strano esercito, dotato di poteri straordinari.

“I guardiani del destino” (Canale 20, ore 21.05): in una Manhattan funestata da incubi e presagi, David Norris (Matt Damon), un brillante ex alunno della Fordham University, è un membro del congresso a cui si prospetta una brillante carriera politica. Dopo aver incontrato la giovane e splendida ballerina Elise Sellas (Emily Blunt), scopre che strane circostanze impediscono il loro rapporto. Norris sospetta che alcune potenti e misteriose figure, chiamate “guardiani”, tramino per tenerlo separato da Elise; decide quindi di scoprirne il motivo.