Possibili disagi al traffico per uno sciopero previsto la prossima settimana. L’azienda che si occupa del trasporto urbano catanese su gomma informa che, in occasione dello sciopero locale di ventiquattro ore, proclamato per il 24 luglio 2020 dall’organizzazione sindacale provinciale Faisa – Cisal, il servizio potrebbe subire delle variazioni.

Il personale che sceglierà di aderire all’iniziativa si asterrà dal servizio dalle ore 10 e 30 alle ore 18 e dalle ore 21 a fine turno.